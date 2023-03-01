Баходир Джалолов о Кункабаеве: «Мы с Камшыбеком хорошо общаемся»

Узбекский боксер Баходир Джалолов рассказал об отношении к сопернику из Казахстана Камшыбеку Кункабаеву.

– Мы с Камшыбеком хорошо общаемся. Он хороший друг, хороший пацан. Как человек тоже хороший. Он по-казахски говорит, я – по-узбекски. Чисто по-дружески хорошо общаемся, – оценил казахстанского коллегу боксер из Узбекистана.

Последний раз Джалолов и Кункабаев встречались 31 мая 2021 года в финале чемпионата Азии: узбекистанец победил единогласным решением судей.

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