Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев снялся с боя против олимпийского чемпиона Баходира Джалалова из Узбекистана в 1/4 финала «Кубка Странджа» в Болгарии.

Причины такого решения пока неизвестны.

Последний раз Кункабаев и Джалалов встречались в мае 2021 года на отборочном турнире к Олимпиаде. Впервые они встретились еще в 2015 году, но по-настоящему их противостояние разогрелось только к 2017-му, когда оба стали первыми номерами сборных.

С 2017 года Джалалов одержал 4 победы (отборочный турнир к ОИ-2020, ЧМ-2019, ЧА-2019, ЧА-2017), у Кункабаева – 2 победы (ЧМ-2017 и турнир в Талдыкоргане).

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»