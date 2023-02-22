Кункабаев нокаутировал нидерландца Стэна Бертенса на турнире в Софии

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев в 1/8 финала на международном турнире «Странджа» в Софии встретился с представителем Нидерландов Стэном Бертенсом и победил его нокаутом во втором раунде.

Кункабаев вышел в 1/4 финала турнира.

Добавим, что казахстанец является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии.

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