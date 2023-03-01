Бакыт Сарсекбаев о дисквалификации тяжелоатлета Сона: «Я за честный спорт без допинга»

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Олимпийский чемпион Пекина Бахыт Сарсекбаев прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлета Игоря Сона из-за допинга. 

«Ситуация с Игорем Соном? Я за честный спорт без допинга. Больше мне нечего сказать», – сказал Сарсекбаев Meta-ratings.kz.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2020 тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован за допинг до 2030 года. В марте в его допинг-пробах нашли метастерон.

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