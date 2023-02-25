Тимур «Акула» Серикулы проиграл Кошену Аканову на Гран-при Naiza 49

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Тимур «Акула» Серикулы (2-0) проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кошену Аканову (2-0) на Гран-при Naiza 49. 

Напомним, Аканов вышел в октагон на коротком уведомлении вместо не сделавшего вес Жасулана Акимжана.

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