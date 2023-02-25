«Астана» – обладатель Суперкубка Казахстана

Столичная «Астана» обыграла «Ордабасы» в матче за Суперкубок Казахстана – 2:1.

На гол Амановича и Дарбо Дембо с пенальти шымкентцы ответили взятием ворот от Еркебулана Тунгышбаева.

Это шестой Суперкубок в истории «Астаны».

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