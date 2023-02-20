«Кайрат» подпишет защитника сборной Израиля

Израильский центральный защитник «Маккаби» Хайфа Офри Арад продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на israelhayom.il.

Как пишет источник, 24-летний центральный защитник Офри Арад перейдет в «Кайрат» на правах аренды. Зарплата игрока будет составлять около 20 тысяч евро (9,5 миллиона тенге) в месяц.

Всего в составе «Маккаби» защитник провел 142 матча, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. Так же в прошлом сезоне провел два матча в групповом этапе Лиги чемпионов против ПСЖ и «Бенфики».

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