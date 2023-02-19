Известный казахстанский журналист, бывший пресс-атташе «Кайрата» Михаил Козачков переведен под домашний арест.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Вадим Борейко. По его словам, Михаил Козачков выпущен из изолятора СИ-18 и находится дома.

Напомним, Козачков был задержан 18 декабря и помещен в ИВС по подозрению в пособничестве организованной преступной группе в совершении рейдерских захватов.

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