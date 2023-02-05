В Казахстане пройдет мировой турнир из серии Grand Slam по дзюдо

Федерация дзюдо Казахстана подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение мирового турнира Grand Slam в Казахстане.

В рамках Grand Slam, который проходит в Париже, состоялась официальная встреча Казахстанской и Международной федерации дзюдо. На встрече присутствовали президент Международной федерации дзюдо Мариус Визери президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев. Согласно соответствующему соглашению сторон, Казахстан получил право на проведение Grand Slam сроком на 4 года (2023-2026 гг.). Соревнования пройдут в Астане под названием «Qazaqstan barysy Grand Slam». Также после окончания соревнований каждый год регулярно будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо.

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