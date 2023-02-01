Обновленный рейтинг WBA: Кункабаев потерял позиции, GGG по-прежнему первый

Теги Геннадий Головкин Иван Дычко Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Спорт Казахстана

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях.

Спортсмены из Казахстана занимают в рейтинге следующие позиции:

В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-й строчке. 

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев сместился с третьего места на четвертое. 

Во втором среднем дивизион Бек Нурмаганбет поднялся с десятого на девятое место. 

Геннадий Головкин по-прежнему является чемпионом мира WBA Super в среднем весе. 

В рейтинге второго полулегкого веса присутствуют два казахстанца: Султан Заурбек и Бекман Сойлыбаев, которые соответственно занимают 12-ю и 13-ю позиции.

Евгений Павлов остался пятым в рейтинге второго легчайшего дивизиона. 

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