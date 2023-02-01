Обновленный рейтинг WBA: Кункабаев потерял позиции, GGG по-прежнему первый
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях.
Спортсмены из Казахстана занимают в рейтинге следующие позиции:
В супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-й строчке.
В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев сместился с третьего места на четвертое.
Во втором среднем дивизион Бек Нурмаганбет поднялся с десятого на девятое место.
Геннадий Головкин по-прежнему является чемпионом мира WBA Super в среднем весе.
В рейтинге второго полулегкого веса присутствуют два казахстанца: Султан Заурбек и Бекман Сойлыбаев, которые соответственно занимают 12-ю и 13-ю позиции.
Евгений Павлов остался пятым в рейтинге второго легчайшего дивизиона.
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