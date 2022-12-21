Рыбакина победила в номинации «Прорыв года в спорте»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала лауреатом «Выбор года №1 в Казахстане – «Алтын Адам» в номинации «Прорыв года в спорте».

На счету 23-летней Рыбакиной в этом году победа в одиночном разряде Уимблдона и два титула WTA. Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга. Данный конкурс проводится с 2000 года. Обладателями «Алтын Адам» становятся лидеры года в определенной сфере. Отбор победителей идет пристальный: соцопрос населения, голосование экспертов, анализ оргкомитета и выбор ченов жюри. В разные годы лауреатами премии «Выбор года №1 в Казахстане – «Алтын Адам» в Казахстане были спортсмены Ольга Шишигина, Илья Ильин, Александр Винокуров, Елена Хрусталева, Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Фируза Шарипова, Казбек Валиев, Зульфия Габидуллина и другие.

Ранее по версии проекта «Алтын Адам – Человек года» в номинации «Спортсмен года» в Казахстане победил вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?