Елена Рыбакина: «Не в обиду астанчанам, пока что мне нравится Алматы»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина подвела итоги 2022 года и рассказала о поддержке соотечественников.

— В целом, год получился удачным. Особенно моя победа в Уимблдоне — понятно, что об этом титуле мечтают многие. Что касается командных турниров, наша сборная впервые попала в финальную стадию чемпионата мира — выступила в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинга. Это большой опыт для всех нас, надеюсь, в следующий раз получится выступить еще лучше.

— Елена, в прошлом году Вы успешно выступили на Олимпиаде в Токио, дошли до полуфинала. Что для Вас важнее — победа на турнире «Большого шлема» или «золото» Олимпийских игр?

— Это очень сложный вопрос. Безусловно, хотелось бы выиграть Олимпиаду и турнир «Большого шлема». После Олимпийских игр я почувствовала огромную любовь и поддержку всех казахстанцев. Но и после победы на Уимблдоне было так же. В социальных сетях и мессенджерах мыло много поздравлений и пожеланий. Это придает мне сил, хочется побеждать во всех турнирах (смеется).

— После победы на Открытом чемпионате Великобритании Вы получили солидные призовые. После этого не стали ли к Вам обращаться люди с просьбой дать взаймы или оказать помощь?

— Да, помощи просят и, по возможности, я стараюсь помочь.

— Вы с достоинством защищаете честь Казахстана. Пусть будет интересно для Ваших поклонников — скажите три любых слова на казахском языке.

— Сәлем, рақмет және алға!

— В женском туре Вы играли с сильнейшими теннисистками мира, у многих выигрывали. Но, если бы Вам представилась возможность сыграть с кем-то из мужчин, кого бы Вы выбрали?

— Мне импонирует игра Роджера Федерера. Наверное, с ним бы сыграла, но, к сожалению, он уже закончил свою профессиональную карьеру. Может быть, когда-нибудь в будущем я смогу помериться с ним мастерством.

— В мужском одиночном разряде Уимблдон выиграл Новак Джокович, за спиной у которого 21 победа на «Больших шлемах». Что для Вас значит выиграть свой первый «Шлем» вместе с таким прославленным теннисистом?

— Да, конечно, для меня это большая честь — взойти на пъедестал самого старейшего и престижного турнира мира вместе с Новаком. Во время торжественного вечера нам удалось немного с ним поговорить, было волнительно и, в то же время, я была безумно рада.

— В силу того, что Вы профессиональный игрок и постоянно в разъездах, Вам не часто удается приезжать домой в Казахстан. Когда выпадает свободное время и Вы дома, в каких городах бываете и какие места больше всего понравились?

— Чаще всего я бываю в Астане, бывают и в Алматы. Пока что мне нравится Алматы, не в обиду астанчанам (улыбается).

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