Лига кулачных боев Nomad FC анонсировала участников претендентских боев за чемпионский пояс

Теги Sports.ru - Казахстан Кулачные бои Спорт Казахстана

Первая в Казахстане лига кулачных боев NomadFightingChampionship анонсировала участников претендентских боев за чемпионский пояс в легчайшем весе.

За титул в весовой категории до 61 кг будут бороться: Ильяс «Хамза» Оразхан (3-0-0) – Айдос «Әлім» Жаппарбергенов (2-0-0), а также Ануарбек «Мотиватор» Бекембетов (1-1-1) – Магомед «Левша» Асадов (2-1-0).

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий