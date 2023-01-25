Лига кулачных боев Nomad FC анонсировала участников претендентских боев за чемпионский пояс

Первая в Казахстане лига кулачных боев NomadFightingChampionship анонсировала участников претендентских боев за чемпионский пояс в легчайшем весе.

За титул в весовой категории до 61 кг будут бороться: Ильяс «Хамза» Оразхан (3-0-0) – Айдос «Әлім» Жаппарбергенов (2-0-0), а также Ануарбек «Мотиватор» Бекембетов (1-1-1) – Магомед «Левша» Асадов (2-1-0).

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