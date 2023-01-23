Мэтью Маклин: «Смит заслуживает бой против GGG на Энфилде»
Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе британец Мэттью Маклин отреагировал на победу соотечественника Лиама Смита в бою с Крисом Юбенком-младшим.
«Отличная победа Смита прошлой ночью. Заслуживает своего следующего боя на «Энфилде». Перед боем говорили, что Келл Брук хочет встретиться с победителем этого боя. Смит против Брука? Или Смит против Головкина за титул чемпиона в среднем весе? Что всем нравится?», – пишет Маклин в Twitter.
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