Лиам Смит о бое с Головкиным: «Все зависит от того, сколько денег они предложат»

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Британский боксер Лиам Смит после победы над соотечественником Крисом Юбенком-младшим заявил, что не против устроить поединок с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным.

«Посмотрим, все зависит от того, сколько денег они предложат, но мы разберемся, что делать дальше. Я согласился на условие о реванше, но если его не будет, мы двинемся дальше. Я в очень хорошем положении в обеих весовых категориях. Нам надо будет принять большое решение», – сказал Смит.

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