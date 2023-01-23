Менеджер Максума об отказе от выступления на DWCS: «Мы хотим войти в UFC через парадный вход, а не через форточку»

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 Менеджер Азата Максума Нураддин Садыков рассказал о предложении выступить в Шоу претендентов Даны Уайта (DWCS) и отказе от этого предложения:

«Нам пофиг, кого дадут. Нам летом предложили выступить в DWCS, мы отказались. Мы знаем себе цену, знаем уровень, что он не слабее многих в ТОП-15. Мы хотим войти в UFC черезе парадный вход, а не через форточку»

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