Казахский боец Сайран Нурданбек проведет бой на турнире UFC 287

Боец смешанных единоборств казахского происхождения Сайран Нурданбек получил соперника и дату своего следующего поединка в UFC.

Нурданбек проведет бой в полулегком весе против американца Стива Гарсии на турнире UFC 287, который состоится 8 апреля. Место проведения мероприятия пока не объявлено, но, согласно источникам, кард может состояться в Бруклине, Нью-Йорке или Майами.

Отметим, что в лучшем промоушне мира Сайран Нурданбек провел четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение. В последнем поединке Сайран в первом раунде нокаутировал американского файтера Дэррика Миннера.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана