Менеджер Максума открыл подробности контракта с UFC: «Весной был конкретный интерес, но был дейтсвующий контракт с BRAVE»

Менеджер Азата Максума Нураддин Садыков в интервью «Вестнику ММА» раскрыл подробности переговоров с UFC:

«Азатом заинтересовались весной, когда был действующий контракт с BRAVE. Мы провели долгие переговоры с бахрейнской лигой, чтобы они его отпустили, выполнили определенные обязательства. Тогда был конкретный интерес. Потом после простоя сделали один бой, хотели, как лучше, но Азат получил травму. Когда он восстановился, спросили по новостям, сказали, что готовиться виза. Пока этот процесс идет, провели еще один бой. Так что теперь нас ничего не держит, кроме визы»

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