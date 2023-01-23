Непобежденный Мамедов проведет бой за титул OCTAGON

Казахстанский непобежденный боец Самат Мамедов (5-0) проведет бой за временный пояс чемпиона OCTAGON в легком весе против Достона Бозорова (7-1).

Поединок пройдет на турнире лиги в Ташкенте 4 марта.

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