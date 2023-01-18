Садриддин Ахмедов: «Кто не знает, что такое бокс – пусть молчат»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Садриддин Ахмедов Спорт Казахстана

Казахстанский непобежденный боксер Садриддин Ахмедов ответил критикам на своей странице в социальных сетях.

«Тот, кто не знает, что такое бокс и схему бокса - пусть молчат. Это касается всех. Иншаллах, мы еще докажем всем, какой у нас уровень!», - ответил в комментариях Садриддин.

В предыдущем бою Садриддин нокаутировал в первом раунде 40-летнего боксера из Южной Африки Млонго Нкулулеко, вызвав недовольство болельщиков выбором соперника.

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