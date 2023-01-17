Ангелина Лукас: «Я пропала на последние пару дней, потому что смотрела сериал «Уэнсдэй»

Чемпионка мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) рассказала в социальных сетях о впечатлении от от просмотра популярного сериала Тима Бертона «Уэнсдэй».

«Я говорила, что никогда не смотрю фильмы и сериалы. Но в последнее время я пропала, потому что смотрела сериал «Уэнсдэй». Я так залипла, и посмотрела его за два дня. Очень понравился образ главной героини. Оказывается, второй сезон еще не вышел, и выйдет только в 2024 году. Я расстроилась, теперь жду 24 год», – сказала Лукас.

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

Чемпион NAIZA Казыбек Сагын: с 7 лет в казарме, профессиональный жокей, тренируется с Рахмоновым, любит готовить пироги

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана