Алишер Габдуллин о ситуации в наилегчайшем дивизионе OCTAGON: «Пришли какие-то клоуны типа бойцы»

Временный чемпион лиги OCTAGON в легчайшем весе Алишер Габдуллин перед своим боем после почти годичной паузы рассказал об отдыхе и ситуации в дивизионе:

«Нужен был отдых все-таки за прошлый год я выходил в октагон шесть раз. Каждый раз гонял вес, готовился утром и вечером. Все это сказывается на организме, поэтому решили отдохнуть, восстановиться. За это время в дивизионе особо ничего интересного не произошло. Пришли какие-то клоуны, вроде с поп-ММА, точно не знаю. Такие типа бойцы, на которых даже смотреть смешно. Я бы отправил их туда, откуда они пришли»

Габдуллин проведет свой бой 21 января в рамках турнира лиги в Алматы.

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