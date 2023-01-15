Казах-чемпион Европы по ММА дебютирует в профи

Этнический казах из Оренбурга Саламат Исбулаев на турнире Alash Pride 80 проведет свой дебютный бой в профи.

Саламат готовится в школе «Еркин Куш» и должен был дебютировать в конце 2022 года, однако его соперник снялся с поединка.

Исбулаев — мастер спорта России по ММА, победитель первенства России, 4-х кратный чемпион ПФО, серебрянный призер Чемпионата России по ММА, чемпион Европы по ММА.

Турнир Alash Pride 80 пройдёт 29 января в Шымкенте.

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»