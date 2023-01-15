Лига OCTAGON анонсировала соперника Алишера Габдуллина

Казахстанский обладатель пояса временного чемпиона лиги OCTAGON в наилегчайшем весе Алишер «Mortal Kombat» Габдуллин узнал имя соперника по предстоящему 21 января в Алматы турниру.

Им стал азербайджанский грэпплер Серхан Валили (8-4). Поединок состоится в рамках легчайшей весовой категории.

Добавим, что Валили в октябре 2021 года дрался с Арманом Ашимов, которому проиграл досрочно в первом раунде.

Напомним, что в главном событии ивента OCTAGON 39 казахстанец Азат Максум (15-0) встретится с непобежденным бразильцем Фабрисио Нуньесом (8-0).

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»