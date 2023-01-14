Леффлер: «Головкин защитит свой титул в бою против обязательного претендента»

Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, рассказал о ближайших планы своего подопечного.

«В действительности все зависит от того, что планирует делать Геннадий. Он – тот, кто принимает решения касательно своей карьеры. Я знаю, что у него впереди обязательная титульная защита, поэтому, скорее всего, он пойдет в этом направлении и защитит свой титул в бою против обязательного претендента. Что будет после этого – пока никто не знает.

Есть несколько больших имен, которые имели бы для него смысл. Все идет шаг за шагом. Головкин планирует продолжать драться в среднем весе. Но он пока не решил, что делать дальше. Когда вы вложили столько времени и усилий в вашу боксерскую карьеру, бывает здорово взять перерыв и провести время с семьей. Поэтому, как только Геннадий решит, что он хочет делать, он объявит об этом со своей стороны», – сказал в интервью Sky Sports Леффлер.

В настоящее время Головкин обязан защитить свои титулы в бою с бразильцем Эскивой Фалькао и кубинцем Эрисланди Ларой.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре, когда уступил в трилогии мексиканцу Саулю Альваресу.

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