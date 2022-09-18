КФФ присоединилась к программе УЕФА Kit Assistance Scheme. Сборная с сезона 2023/24 представит новую форму по этой программе

Казахстанская федерация футбола заключила соглашение с УЕФА по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Преимущество данного контракта от предшествующего заключается в доступности линейки экипировки для болельщиков. Каждый болельщик будет иметь возможность приобрести эксклюзивную экипировку сборных в фан-шопах, а также разработанные мерчи уникального дизайна.

Новые комплекты игровой формы для национальных сборных будут представлены совместно с итальянской компанией «Errea Sport». Вся экипировка будет сертифицирована по стандарту «100 OEKO-TEX», который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма будет представлена в трех комплектах: домашняя, гостевая и резервная. Дизайн экипировки будет разрабатываться с привлечением казахстанских дизайнеров в сотрудничестве со специалистами Errea.

Добавим, что новая футбольная экипировка будет использоваться с сезона 2023 года.

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