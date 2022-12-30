Сборная Казахстана отменила февральский сбор в Турции

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил об отмене февральского сбора команды. Ранее Адиев рассказывал, что сборная Казахстана планирует провести УТС в феврале в Турции.

– У нас было желание провести в феврале сбор в Турции. Но поскольку он не попадает под даты ФИФА, а игроки задействованы в подготовках в своих клубах, мы решили отказаться от недельного сбора. Соберемся в марте перед отборочными играми. Все это время наш тренерский штаб будет находиться и в Алмате, и в Турции. Будем отслеживать, в каком состоянии находятся футболисты.

– Заодно просмотрите и ребят, которые играют в России?

– Конечно, посмотрим на Алипа, Зайнутдинова и Быстрова.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо