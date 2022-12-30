Адиев признан тренером года

Теги сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев победил в номинации «Тренер года» на национальной премии «Алтын Адам»

Под руководством Адиева сборная Казахстана провела 8 матчей, в которых одержала 4 победы, однажды сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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