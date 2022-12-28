Воспитанник «Барыса» стал капитаном канадской хоккейной команды и примет участие в Матче всех звезд

Казахстанский защитник Рахат Оспанов примет участие в Матче всех звезд лиги ECEL, который пройдет 6 января 2023 года.

Рахат Оспанов является уроженцем Астаны и воспитанником хоккейной школы «Барыса». В сезонах-2017/18 и 2018/19 был признан лучшим защитником среди воспитанников клуба 2005 года рождения.

С сезона-2019/20 играет в канадской лиге ААА. Это лига развития, служащая трамплином для Высшей молодежной хоккейной лиги Квебека, а затем и для профессиональных рядов, включая Национальную хоккейную лигу .

В этом сезоне 17-летний Рахат был выбран капитаном команды «Хоккейная академия Онтарио».

В нынешнем сезоне на его счету 5 (2+3) очков в 10 матчах лиги CSSHLE U18 и 6 (2+4) баллов в 8 встречах в лиге ECEL U18.

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