Игрок «Кайрата» перешел в «Бетис»

Защитник футзального «Кайрата» Карлос Санз перешел в испанский «Реал Бетис» на правах аренды.

Алматинцы договорились с испанском клубом об аренде сроком на полгода.

«Бетис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании по футзалу. В турнирной таблице команда идет на 11-м месте из 16-ти.

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