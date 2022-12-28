Игрок «Кайрата» перешел в «Бетис»
Защитник футзального «Кайрата» Карлос Санз перешел в испанский «Реал Бетис» на правах аренды.
Алматинцы договорились с испанском клубом об аренде сроком на полгода.
«Бетис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании по футзалу. В турнирной таблице команда идет на 11-м месте из 16-ти.
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