«Астана» – «Мактаарал»: где смотреть

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«Астана» в 16-м туре КПЛ дома примет «Мактаарал».

Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Астана – Мактаарал
Дата проведения
3 июля, 16.00, «Астана Арена»
Онлайн матча

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