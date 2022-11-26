Профи-боксер из Казахстана Евгений Павлов спас мужчину из пожара

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24 ноября около часа ночи в Петропавловске напротив дома казахстанского боксера-профессионала Евгения Павлова произошел пожар, загорелся частный дом. 

Евгений выбежал на улицу, поднял тревогу, чтобы привлечь внимание, а затем вошел в горящий дом. Поскольку он не мог дышать от пылающего огня, боксер Suleimen Promotion закрыл рот и нос мокрым платком и вытащил соседа 1951 года рождения до приезда пожарных. 

Евгений является непобежденным боксером, одержав 7 побед в профи ринге, выиграв титул WBA International.

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