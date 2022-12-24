Голкипер Стас Покатилов продлит контракт с «Актобе», сообщает Match.kz.

Игрок перешел в клуб в феврале 2022 года. Покатилов провел в составе «красно-белых» 24 игры, пропустив 23 мяча и завоевал серебряные медали КПЛ.

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