КХЛ. «Барыс» дома примет «Салават Юлаев»
В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».
Начало матча в 17:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 4 декабря, 14.00, «Барыс Арена»
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