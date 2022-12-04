КХЛ. «Барыс» дома примет «Салават Юлаев»

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В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

Начало матча в 17:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Барыс – Салават Юлаев
Дата проведения
4 декабря, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

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