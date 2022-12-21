Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии
Казахстанка Анна Данилина принимает участие в турнире в Новой Зеландии W25 Tauranga, где сумела выйти в четвертьфинал.
В 1/16 финала Данилина обыграла хозяйку корта Рене Жанг 6:2, 6:0. В следующем раунде казахстанка выиграла у еще одной новозеландки Элизы Тсе 6:1, 6:3.
В четвертьфинале Анна сыграет с Катериной Аулией. Стоит отметить, что Данилина на турнире сеяна под 3 номером, ее будущая соперница – восьмая.
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