Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии

Казахстанка Анна Данилина принимает участие в турнире в Новой Зеландии W25 Tauranga, где сумела выйти в четвертьфинал.

В 1/16 финала Данилина обыграла хозяйку корта Рене Жанг 6:2, 6:0. В следующем раунде казахстанка выиграла у еще одной новозеландки Элизы Тсе 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Анна сыграет с Катериной Аулией. Стоит отметить, что Данилина на турнире сеяна под 3 номером, ее будущая соперница – восьмая.

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