Васин покинет алматинский «Кайрата». Клуб будет делать ставку на воспитанников своей академии (Metaratings)

Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин уйдет из алматинского «Кайрата», сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Алматы будет делать ставку на воспитанников своей академии.

34-летний Васин в минувшем сезоне КПЛ сыграл 24 матча, в которых забил два гола. Также отличился в игре Кубка Казахстана.

На протяжении десяти лет опытный защитник защищал цвета московского ЦСКА. Также россиянин играл за «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Уфу». За сборную России провел 13 матчей и забил два гола.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги