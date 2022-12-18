Полиция помогла польским велопутешественникам попасть в Узбекистан, застрявших в Казахстане из-за морозов

Граждане Польши решили отправиться в путешествие на велосипедах. Добраться они планировали до Узбекистана. Однако в Казахстане их турне оказалось под угрозой срыва. Виной всему холодная погода.

«Пятеро граждан этой страны приехали в поселок Торетам и собирались выехать в Узбекистан на велосипедах. Однако из-за холодной погоды они не смогли организовать поездку дальше и обратились за помощью к сотрудникам полиции представительства МВД в г. Байконур», – сообщили в полиции.

Стражи порядка подсказали иностранцам, как они могут выехать в соседнюю страну и оказали помощь с посадкой в автобус с велосипедами. Иностранцы поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь.

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