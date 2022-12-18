Мигель Анхель Лопес намерен подать в суд на Astana Qazaqstan Team. Велокоманда расторгла контракт с ним в связи с обвинениями в допинге

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес сделал заявление по поводу расторжения контракта с ним Astana Qazaqstan Team.

«Велокоманда Astana Qazaqstan Team публично сообщила о решении расторгнуть контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом, который был продлен в ноябре 2022 года на сезон 2023 года.

Я, Мигель Анхель Лопес, считаю это решение абсолютно необоснованным. Не существует никаких новых фактов, которые оправдывали бы это решение и которые были неизвестны в ноябре 2022 года команде «Астана».

Отвергая любые намеки, наносящие вред моему имени и чести как профессионального велогонщика, напоминаю, что никогда за всю его карьеру у меня не было положительного результата теста за любое допинговое вещество и я даже не был объектом расследования компетентных органов.

Вынужден сообщить, что имею право воспользоваться всеми юридическими мерами, которые помогут мне защитить свои права, после того как я столкнулся с очевидным случаем несправедливого увольнения без уважительной причины», — говорится в заявлении велогонщика.

Напомним, в июле испанские СМИ сообщали о задержании Лопеса в аэропорту Мадрида агентами Центрального оперативного отдела — штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Они заявляли, что спортсмен фигурировал в деле о допинге с участием Маркоса Майнара.

«Дело Майнара» — это большое расследование, получившее кодовое имя «Илекс», в рамках которого доктора и профессора Маркоса Майнара подозревают в том, что он манипулировал с анализами велогонщиков и поставлял им запрещенные вещества. Полиция утверждает, что некоторые спортсмены платили доктору до трех тысяч евро за сезон лишь за то, чтобы тот «вел» их и составлял планы тренировок, в том числе — на основе и с учетом приема допинга. В ходе расследования было изъято множество препаратов. Профессора университета Эстремадуры арестовали в мае этого года, сейчас он находится под следствием, в деле фигурирует еще шесть человек.

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