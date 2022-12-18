Детская команда по волейболу попала в ДТП в Актюбинской области. 1 ребенок погиб

Автомобиль «Toyota Estima» опрокинулся на 68 км. автодороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук. За рулем был 32-летний житель Темирского района.

Мужчина – детский тренер. С ним ехали 9 юных спортсменов 2010-2011 годов рождения и еще один взрослый. Команда направлялась из с. Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.

В результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, остальные 8 детей доставлены в ОДКБ города Актобе.

Четверо детей, пострадавших в ДТП в Актюбинской области, в тяжелом состоянии.

Они госпитализированы в реанимацию. Одного прооперировали. Еще один ребенок в операционной, рассказал главный врач детской больницы Ербол Джапахов.

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