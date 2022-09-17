Иван Граф покинул карагандинский «Шахтер»

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Как стало известно, Meta-ratings.kz, хорватский защитник карагандинского «Шахтера» Иван Граф покинул клуб.

35-летний игрок потерял место в стартовом составе после прихода в команду Вахида Масудова. 

Всего за карагандинский клуб Граф провел 43 матча во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной голевой передачи.

В Казахстане Граф известен также своим выступлением за «Кайсар» и «Иртыш».

Стоит добавить, что в «Шахтере» Иван Граф получал заработную плату не в полном объеме. У клуба имеется задолженность перед игроком за несколько месяцев. 

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