Андрей Скабелка: «Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до ЧМ? График достаточно тяжелый»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала — 2022 рассказал, как сборная будет готовиться к ЧМ-2023.

«Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до чемпионата мира? График достаточно тяжелый. Мы планируем спарринги в конце апреля и в начале мая», — рассказал Скабелка.

Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала потерпела два поражения — от сборной Беларуси (1:4) и сборной России (2:6).

Национальная команда России в следующем матче сыграет со сборной Беларуси 18 декабря в 14:30 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

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