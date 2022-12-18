Андрей Скабелка: «Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до ЧМ? График достаточно тяжелый»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Андрей Скабелка Кубок Первого канала ЧМ по хоккею Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала — 2022 рассказал, как сборная будет готовиться к ЧМ-2023.

«Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до чемпионата мира? График достаточно тяжелый. Мы планируем спарринги в конце апреля и в начале мая», — рассказал Скабелка.

Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала потерпела два поражения — от сборной Беларуси (1:4) и сборной России (2:6).

Национальная команда России в следующем матче сыграет со сборной Беларуси 18 декабря в 14:30 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные