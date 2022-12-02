Бакытжанулы о последнем бое Жумагулова: «Жалгаса просто обокрали»

Асылжан Бакытжанулы о выступлении Жумагулова в UFC и его решении о завершении карьеры:

«Жалгаса просто обокрали, может быть это политические моменты или еще что-то. Считаю, что он выиграл поединок. После боя он сказал, что завершил карьеру, но это были эмоции. Я очень рад, что он обдумал и решил продолжать. Он – локомотив казахстанского ММА, и всегда буду болеть за него».

Последний бой Жумагулов проиграл спорным решением американцу Джонсону.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги