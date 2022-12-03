«Таразу» запрещена регистрация игроков из-за невыплат Эривалду.

По информации «Время» ФК «Тараз» запрещена регистрация игроков из-за невыплаты вознаграждении и компенсации за нарушение договора с Эривалду.

«По решению палаты по разрешению споров ФИФА, «ФК «Тараз» должен выплатить Эривалду 12 549 880 тенге в качестве невыплаченного вознаграждения и 50 918 400 тенге в счет компенсации за нарушение договора без уважительной причины. Ответчику запрещается регистрировать любых новых игроков как на национальном, так и на международном уровне до тех пор, пока не будет выплачена причитающаяся сумма.

Как клуб будет рассчитываться с бывшими работниками, мы хотели спросить у самого Жандоса Ахметова, но на звонки он не отвечает. В пресс-службе клуба сообщили, что все сотрудники находятся в отпуске.

Так как клуб «Тараз» финансируется из местного бюджета, мы обратились в пресс-службу управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области. Но и там, похоже, не знают, что ответить» – пишется в источнике.

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