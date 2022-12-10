«Каспию» выделено дополнительное финансирование для погашения задолженностей

Футбольный клуб «Каспий» сообщил о дальнейших планах закрытия долгов клуба.

«В некоторых мессенджерах распространяется информация о наложении на наш клуб трансферного бана по причине наличия задолженностей, по этому поводу сообщаем следующее: На заседании сессии маслихата Мангистауской области было принято решение о выделении дополнительного финансирования для погашения задолженностей футбольного клуба «Каспий».

В этой связи хотим сообщить, что до конца 2022 года перед игроками и коллективом ФК «Каспий» будут полностью погашены все долги», – говорится в официальном сообщении.

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