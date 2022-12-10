Виктор Козлов: «Моя помощница НАZИМА во время игры получит полные полномочия. Она сможет управлять хоккеистами так, как захочет»

Теги Виктор Козлов КХЛ Матч звезд КХЛ дивизион Чернышева Спорт Казахстана

Главный тренер команды дивизиона Чернышева Виктор Козлов прокомментировал назначение в качестве его помощника казахстанскую певицу Назиму.

– Великолепная атмосфера, шикарное настроение. Встретил много друзей, знакомых, бывших тренеров, которые меня растили и воспитывали. Какая тактика будет у нашей команды во время Матча звезд КХЛ? Не отдавать шайбу сопернику. (улыбается) 

Моя помощница, Назима, во время игры получит полные полномочия (смеется). Она сможет управлять хоккеистами так, как захочет.

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