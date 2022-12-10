Виктор Козлов: «Моя помощница НАZИМА во время игры получит полные полномочия. Она сможет управлять хоккеистами так, как захочет»

Главный тренер команды дивизиона Чернышева Виктор Козлов прокомментировал назначение в качестве его помощника казахстанскую певицу Назиму.

– Великолепная атмосфера, шикарное настроение. Встретил много друзей, знакомых, бывших тренеров, которые меня растили и воспитывали. Какая тактика будет у нашей команды во время Матча звезд КХЛ? Не отдавать шайбу сопернику. (улыбается)

Моя помощница, Назима, во время игры получит полные полномочия (смеется). Она сможет управлять хоккеистами так, как захочет.

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