Бобков и Бракко сыграют в Фонбет Матче Звезд КХЛ вместо Паскуале и Вея

и Джереми Бракко сыграют в Фонбет Матче Звезд КХЛ вместо Паскуале и Вея.

Вратарь Эдди Паскуале ( , дивизион Харламова) и нападающий ( , дивизион Чернышева) не смогут принять участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022.

Их заменят вратарь Игорь Бобков ( ) и форвард Джереми Бракко («Барыс») соответственно.

Для Бобкова этот Матч Звезд станет четвертым в карьере. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в которых одержал 8 побед при 93,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,05.

Бракко дебютирует на Матчах Звезд. Нападающий набрал 21 (8+13) очко в 34 играх и является вторым бомбардиром своей команды.

Фонбет Матч Звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10-11 декабря.