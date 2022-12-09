Бобков и Бракко сыграют в Фонбет Матче Звезд КХЛ вместо Паскуале и Вея
Игорь Бобков и Джереми Бракко сыграют в Фонбет Матче Звезд КХЛ вместо Паскуале и Вея.
Вратарь Эдди Паскуале («Металлург», дивизион Харламова) и нападающий Линден Вей («Барыс», дивизион Чернышева) не смогут принять участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022.
Их заменят вратарь Игорь Бобков («Автомобилист») и форвард Джереми Бракко («Барыс») соответственно.
Для Бобкова этот Матч Звезд станет четвертым в карьере. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в которых одержал 8 побед при 93,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,05.
Бракко дебютирует на Матчах Звезд. Нападающий набрал 21 (8+13) очко в 34 играх и является вторым бомбардиром своей команды.
Фонбет Матч Звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10-11 декабря.
Комментарии