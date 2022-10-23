Морозов обратился к Яну после поражения: «Считаю, тебя обокрали»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов через социальные сети обратился к экс-чемпиону лиги Петру Яну:

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