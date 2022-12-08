Смаков о воспитанниках «Елимая»: «Откуда в Семее футболисты? В городе 20 лет не было футбола»

Главный тренер «Елимая» Самат Смаков высказал мнение о привлечении местных футболистов в состав команды:

– Один парень говорит, если в «Елимае» будет мало местных футболистов, то мы не будем болеть за клуб. Я отвечу так: откуда сейчас в Семее футболисты, если 20 лет в городе не было футбола? Кто последний воспитанник? Андрей Карпович – последний воспитанник «Елимая», кто играл на уровне – все! Больше их нет. Поэтому мы делаем все с нуля, нам надо растить своих детей.

Сколько наших ребят было в «Алтае»? Во Второй лиге клуб ни за что не боролся, они где-то в середине или в конце таблицы были, из них 2-3 человека играли. В Первой лиге у «Елимая» будут максимальные задачи и как они будут их решать, если они даже во Второй лиге не играли.

Не ходите на матчи – не надо. На 2 человека меньше – ничего страшного. Мы будем поднимать футбол в Семее. Не ходите – без проблем, вас не будет на трибуне, мы и без вас справимся.

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