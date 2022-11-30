«Тараз» может добровольно спуститься в Первую лигу (А.Кожахмет)

По сообщению инсайдера Айдына Кожахмета, «Тараз» может отказаться от участия в КПЛ в следующем сезоне.

Из-за больших долгов в следующем сезоне бюджет «Тараза» будет существенно сокращен. И команда не сможет себе позволить иностранных и опытных казахстанских футболистов.

«Руководство клуба всерьез рассматривает вариант добровольного понижения в классе. Чтобы за год сократить или же целиком закрыть долги, избавиться от трансферного бана и вернуться в элиту через сезон-другой с чистой репутацией. Финальное решение за акиматом Жамбылской области», – говорится в тексте.

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