«Самрук Казына» будет спонсировать «Аксу». Фонд является спонсором «Астаны»

По информации «Гол емес» государственные фонды «Самрук-Казына» и Sport Qory станут спонсорами «Аксу».

Оба фонда в настоящее время являются спонсорами «Астаны».

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