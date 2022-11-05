«Самрук Казына» будет спонсировать «Аксу». Фонд является спонсором «Астаны»

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По информации «Гол емес» государственные фонды «Самрук-Казына» и Sport Qory станут спонсорами «Аксу». 

Оба фонда в настоящее время являются спонсорами «Астаны». 

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